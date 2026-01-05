Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio | tutto lo sport del 2026

Il 2026 si preannuncia come un anno importante per lo sport internazionale, con eventi di grande rilievo come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e i Mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Questi appuntamenti rappresentano momenti di crescita e di condivisione per atleti e appassionati in tutto il mondo, contribuendo a rafforzare il ruolo dello sport come elemento di unione e di sviluppo globale.

Olimpiadi invernali e mondiali di calcio. Ecco i grandi appuntamenti sportivi del 2026 - In estate i mondiali di calcio in America, speriamo con gli azzurri in campo ... rtl.it

Olimpiadi di Milano Cortina, Mondiali di calcio e tanto altro nel 2026 - Ebbene sì, anche il 2026 sarà un anno ricco, anzi, ricchissimo di eventi: in risalto ci sono sicuramente le imminenti Olimpiadi di Milano Cortina, che prenderanno il ... rsi.ch

