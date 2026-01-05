Dalle Marche alla Romagna La Fiamma arriva a Rimini Un viaggio tra scherma e nuoto
Dalle Marche alla Romagna, la Fiamma olimpica si avvicina a Rimini, simbolo di passione sportiva. Un percorso che attraversa diverse discipline, dalla scherma al nuoto, dal calcio al motociclismo, dal judo alla ginnastica. Un viaggio attraverso le eccellenze sportive italiane, testimonianza di impegno e tradizione, che culmina in un momento di condivisione e valorizzazione dello sport nel territorio.
Masetti Dalla terra della scherma alla leggenda della ginnastica. Passando per il calcio, il motociclismo, il judo e il nuoto. La tappa 29 della Fiamma Olimpica farà il grande salto: dalle Marche alla Romagna, dalla collina al mare, da Jesi a Rimini, passando per Senigallia, Fano, Pesaro e Riccione. Ma ci saranno momenti speciali anche a Urbino e Gradara. Tra i teodofori ecco Matteo Signani, Nicole Piomboni – che accenderà il braciere in piazza Malatesta, a Rimini –, Milva Rossi e Valentina Vezzali. Ecco, quest’ultima, nata a Jesi, è nell’olimpo delle migliori schermitrici della storia. Non solo italiane, ma mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
