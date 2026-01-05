Dalle Marche alla Romagna, la Fiamma olimpica si avvicina a Rimini, simbolo di passione sportiva. Un percorso che attraversa diverse discipline, dalla scherma al nuoto, dal calcio al motociclismo, dal judo alla ginnastica. Un viaggio attraverso le eccellenze sportive italiane, testimonianza di impegno e tradizione, che culmina in un momento di condivisione e valorizzazione dello sport nel territorio.

Masetti Dalla terra della scherma alla leggenda della ginnastica. Passando per il calcio, il motociclismo, il judo e il nuoto. La tappa 29 della Fiamma Olimpica farà il grande salto: dalle Marche alla Romagna, dalla collina al mare, da Jesi a Rimini, passando per Senigallia, Fano, Pesaro e Riccione. Ma ci saranno momenti speciali anche a Urbino e Gradara. Tra i teodofori ecco Matteo Signani, Nicole Piomboni – che accenderà il braciere in piazza Malatesta, a Rimini –, Milva Rossi e Valentina Vezzali. Ecco, quest’ultima, nata a Jesi, è nell’olimpo delle migliori schermitrici della storia. Non solo italiane, ma mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle Marche alla Romagna. La Fiamma arriva a Rimini. Un viaggio tra scherma e nuoto

Leggi anche: Il viaggio della fiamma olimpica nelle Marche: dove passa e le date

Leggi anche: Il viaggio della Fiamma Olimpica pronto a incantare la Romagna. Ecco date e città coinvolte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dalle Marche all'Emilia-Romagna, cosa succederà durante la 29esima tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica; Torcia Olimpica: quali sono le tappe in Emilia-Romagna e quando arriva a Bologna; La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico; Domani la Fiamma Olimpica arriva nelle Marche.

Marche – Domani arriva la fiamma olimpica, Coni: “Passaggio storico per la Regione” - Il presidente del Coni Marche Fabio Luna parla di "momento storico per lo sport e per la Regione". msn.com