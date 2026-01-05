Dalle ceneri al trionfo La Fenice e il Liceu incantano Barcellona

Il Concerto di Capodanno del 2024 ha visto protagonisti l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e quella del Gran Teatre del Liceu di Barcellona, dirette da Riccardo Frizza. Un evento musicale che ha unito due prestigiose istituzioni, offrendo al pubblico un'esperienza di alta qualità e raffinatezza. Un momento di condivisione artistica che ha suscitato emozioni durature, confermando il valore delle eccellenze culturali italiane e spagnole.

