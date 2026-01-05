Dalle ceneri al trionfo La Fenice e il Liceu incantano Barcellona
Il Concerto di Capodanno del 2024 ha visto protagonisti l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e quella del Gran Teatre del Liceu di Barcellona, dirette da Riccardo Frizza. Un evento musicale che ha unito due prestigiose istituzioni, offrendo al pubblico un'esperienza di alta qualità e raffinatezza. Un momento di condivisione artistica che ha suscitato emozioni durature, confermando il valore delle eccellenze culturali italiane e spagnole.
(Adnkronos) – Applausi a scena aperta, standing ovation e un'emozione che non si dimenticherà facilmente: è l'esito dell'eccezionale esibizione dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia che, domenica 4 gennaio, insieme all'Orchestra del Gran Teatre del Liceu di Barcellona e sotto la direzione musicale di Riccardo Frizza, è stata protagonista del Concerto di Capodanno del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
