Dalla parola alla salvezza | carabiniere avellinese evita una tragedia a Fregene

Un intervento tempestivo può fare la differenza tra tragedia e salvezza. A Fregene, un carabiniere di Avellino ha evitato un incidente grave grazie alla sua prontezza e attenzione. La sua azione dimostra come, in momenti cruciali, la presenza di una persona attenta possa prevenire conseguenze drammatiche. Un esempio di coraggio e responsabilità che sottolinea il valore del ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della comunità.

