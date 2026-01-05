Dalla parola alla salvezza | carabiniere avellinese evita una tragedia a Fregene

Da avellinotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento tempestivo può fare la differenza tra tragedia e salvezza. A Fregene, un carabiniere di Avellino ha evitato un incidente grave grazie alla sua prontezza e attenzione. La sua azione dimostra come, in momenti cruciali, la presenza di una persona attenta possa prevenire conseguenze drammatiche. Un esempio di coraggio e responsabilità che sottolinea il valore del ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della comunità.

Roma, 5 gennaio 2026 - A volte bastano pochi minuti. E la presenza di qualcuno che non si volta dall’altra parte. È quanto accaduto nella mattinata di ieri a Fregene, all’interno di uno stabilimento balneare, dove l’intervento dei Carabinieri ha impedito che una condizione di profondo disagio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Pronto…”. La chiamata choc in caserma: il carabiniere eroe lo tiene al telefono ed evita la tragedia

Leggi anche: Polstrada Avellino Ovest evita una tragedia: arrestato uomo per tentato omicidio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.