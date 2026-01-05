Dalla Palestina al Venezuela stesso anticolonialismo stessi nemici

Dalla Palestina al Venezuela, si evidenzia un filo comune di anticolonialismo e resistenza contro gli stessi nemici storici. La nota del Collettivo Millepiani Arezzo sottolinea come gli Stati Uniti abbiano riacceso il conflitto a Caracas, tentando di destabilizzare una rivoluzione socialista in America Latina, continente spesso definito il “cortile di casa” dell’imperialismo nordamericano. Un’analisi che invita a riflettere sui temi di sovranità e lotta anticoloniale nella regione.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – . La nota del Collettivo Millepiani Arezzo: «Gli Stati Uniti sono di nuovo in armi, e rovesciano fuoco e fiamme su Caracas per catturare un Presidente e per buttare all’aria una Rivoluzione socialista in America latina, in quel continente che gli imperialisti nordamericani, da più di un secolo, hanno trattato come il loro “cortile di casa”. Conosciamo bene la ragione più diretta: il sottosuolo del Venezuela contiene risorse che i bolivaristi hanno nazionalizzato e che essi, inoltre, rendono facilmente accessibili a paesi irretiti nelle maglie del neocolonialismo, ma che cercano di liberarsi dalla dipendenza dagli USA e dai loro alleati europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

