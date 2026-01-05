Dalla montagna fino alla costa l’Epifania così accende i borghi

L’Epifania, tradizionale momento di festa tra montagna e costa, rappresenta l’ultima occasione di convivialità prima del ritorno alla routine quotidiana. Dalla figura della vecchierella che distribuisce doni o carbone ai bambini ai festeggiamenti nei borghi, questa ricorrenza conserva un valore radicato nelle tradizioni locali, unendo comunità e ricordi in un momento di semplice serenità.

La simpatica vecchierella che porta con sé i doni o il carbone per premiare il comportamento dei bambini, una tradizione ancora molto viva nei comuni dell’entroterra, rappresenta anche l’ultima occasione di festeggiare prima di ritornare alla quotidianità, anche per gli adulti. Sono tanti, in diversi comuni, gli appuntamenti per festeggiare l’Epifania, dall’alta alla media Valtenna: la Befana che incontra i bambini in piazza, che scende dalla torre per consegnare i doni, o semplici tombolate spesso legate alla solidarietà. Partiamo dalla città montana di Amandola, dove domani, seguendo quella che ormai è una tradizione consolidata, si terranno in successione tre cerimonie: alle 16 la Befana si calerà dal palazzo municipale di piazza Risorgimento per consegnare i doni ai bimbi e animare la piazza; alle 17 si terrà nella sala consiliare la consegna dei premi che l’Amministrazione ha predisposto per i nuovi nati nel 2025; infine, alle 18, presso l’ufficio turistico, si svolgerà l’estrazione della ’Lotteria degli scontrini’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

