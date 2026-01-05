Dalla Francia alle Canarie passando per il Belgio | Trento Perugia e Civitanova a caccia del bis nella seconda giornata di Champions

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League maschile vede diverse squadre italiane impegnate in trasferta in Europa, tra Francia, Canarie, Belgio e altre località. Questo turno potrebbe influenzare gli equilibri dei gruppi e determinare le sorti delle squadre coinvolte. Partite importanti, trasferte impegnative e sfide che arricchiscono il quadro della competizione, offrendo un momento di verifica per tutte le formazioni coinvolte.

Torna la Champions League maschile con la seconda giornata della fase a gironi, un turno che può già incidere in maniera significativa sugli equilibri dei vari raggruppamenti e che mette di fronte le italiane a trasferte tutt'altro che banali. Dopo un avvio complessivamente positivo, le squadre di Superlega sono chiamate a confermarsi lontano da casa, in contesti ambientali e tecnici molto diversi tra loro. Per Trento, Perugia e Civitanova l'obiettivo è dare continuità ai segnali mostrati nel primo turno, provando a costruire fin da subito un margine utile in chiave qualificazione. Il calendario propone incroci affascinanti, con avversarie ambiziose e palazzetti caldi, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

