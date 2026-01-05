D’Alesio | C’è sconforto

In casa Samb, il risultato sfuggito all’ultimo minuto ha lasciato un senso di delusione e amarezza. Mister D’Alesio ha espresso il proprio sconforto, evidenziando come la squadra abbia affrontato la partita con impegno, ma il punteggio finale abbia rispecchiato un risultato deludente. Un momento difficile per i biancoscudati, che ora dovranno reagire per ritrovare fiducia e concentrazione nelle prossime sfide.

L’amarezza è palpabile in casa Samb per la vittoria sfuggita al 94’. E lo si nota dalla faccia e dalle parole di mister D’Alesio. "Eravamo arrivati -dice- ad un passo dal prendere la vittoria. Lo sconforto è tanto anche perché non meritavamo di pareggiare. Ci sta negli ultimi minuti abbassarsi un po’ e provare a controllare l’arrembaggio finale degli avversari. Però abbiamo avuto alcune occasioni per chiudere la partita con alcune ripartenze. Ma poi è arrivato il rigore per i padroni di casa. Siamo molto amareggiati perché abbiamo avuto la sensazione di vincere con i tre punti che ci sono sfuggiti nei secondi finali dell’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

