Dalla cattura di Nicolas Maduro in Venezuela alle dichiarazioni di Donald Trump sulla volontà di controllare il regione, si delinea una strategia di sicurezza degli Stati Uniti volta a consolidare la propria supremazia nell’emisfero. Questa evoluzione si inserisce in un quadro di politiche e interventi che mirano a rafforzare l’influenza americana, seguendo una logica che si estende dal Venezuela alla Groenlandia, e che nasce da un approccio strategico ormai consolidato.

La cattura di Nicolas Maduro in Venezuela e le dichiarazioni di Donald Trump circa la volontà di “controllare” il Paese sudamericano ora guidato dalla presidente supplente Delcy Rodriguez, si inseriscono nel quadro della nuova ma già ben consolidata strategia di sicurezza nazionale statunitense, che vede come obiettivo di riferimento garantire la supremazia di Washington nel suo emisfero di riferimento. Questo è indicato, per la precisione, come l’emisfero occidentale, ovvero la somma tra le Americhe e le aree oceaniche prospicenti, a Est e a Ovest, le loro coste. Uno spazio, indicabile come esteso dall’ Artico allo Stretto di Drake e dalle Midway al Mar dei Caraibi, in cui gli Usa intendono ribadire la priorità della loro influenza geopolitica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal Venezuela alla Groenlandia, dalla “dottrina Donroe” nasce il nuovo impero americano

Leggi anche: La Dottrina Donroe: la nuova regionalizzazione dell’impero americano tra America Latina e Africa

Leggi anche: Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cos’è la dottrina Monroe invocata da Trump in Venezuela e come l’ha modificata; Messaggio al Venezuela e Groenlandia nel mirino, la doppia minaccia di Trump.

Cos’è la dottrina Monroe invocata da Trump in Venezuela e come l’ha modificata - Il presidente Usa l’ha ribattezzata “dottrina Donroe” e per l’operazione a Caracas e la cattura di Nicolas Maduro ha citato il diritto della teoria coniata ... repubblica.it