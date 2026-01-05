Dal trapianto di pelle alla chirurgia rigenerativa | le tecniche per i curare i ragazzi ustionati al Crans-Montana

A Crans-Montana, tecniche di trapianto di pelle e chirurgia rigenerativa sono fondamentali per il trattamento dei sei ragazzi italiani rimasti gravemente ustionati. Questi interventi rappresentano un passo importante nel percorso di cura, mirato a migliorare le condizioni dei giovani e a favorire il loro recupero. La situazione richiede interventi tempestivi e specialistici, con un'attenzione particolare alla tutela della loro salute e al supporto durante il percorso di guarigione.

Una corsa contro il tempo per salvare la vita dei sei ragazzi italiani ricoverati in terapia intensiva dopo la strage di Crans-Montana, innanzitutto, ma non solo. Al Niguarda di Milano i medici sono impegnati a ridurre quanto più possibile l'estensione delle ustioni, a stabilizzare i pazienti e a prevenire il rischio di uno scompenso generale. In parallelo, però, si apre già ora un percorso lungo e complesso di cure per le conseguenze delle ustioni più gravi. Sono in particolare tre le strade possibili su cui si dovrebbe basare il percorso di guarigione dei 14 italiani ricoverati (11 a Milano e 3 a Zurigo): espansione cutanea, chirurgia rigenerativa e trapianto di pelle.

