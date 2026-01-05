Il sindaco Ugo Lotti ha deciso di sfiduciare a propria iniziativa l’allora vicesindaca e assessora alla sanità, senza coinvolgimento diretto del gruppo Trasparenza Civica. Questa scelta ha suscitato discussioni sulla gestione delle nomine e sulla trasparenza nelle decisioni amministrative, evidenziando come le dinamiche interne alla giunta possano influenzare la stabilità politica e la trasparenza dell’ente.

"Non è stato il gruppo Trasparenza Civica a sfiduciare il sindaco Ugo Lotti (nella foto) ma è stato lui con una mossa a freddo a sfiduciare l’allora vicesindaca e assessora alla sanità. Noi abbiamo preso atto alcuni giorni dopo che il Comune era ormai ingovernabile e che c’era il rischio di uno stravolgimento del risultato elettorale del giugno 2024 con il pericolo concreto di dar vita ad una sorta di minimaggioranza". E’ quanto dicono Albano Carrucola, Barbara Belcari, Letizia Gagliardi, Cristina Ichim e Francesco Corfidi, ovvero i cinque consiglieri di maggioranza che dimettendosi (insieme ai due consiglieri di opposizione) hanno fatto appunto decadere la giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Dal sindaco gestione personale delle nomine e mai chiarimenti"

