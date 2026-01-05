Dal like al furto d’identità | dentro il meccanismo delle truffe via WhatsApp

Da baritoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le truffe via WhatsApp sono in aumento e spesso iniziano con un semplice messaggio:

In alcuni casi si tratta di un messaggio, che arriva sul telefonino attraverso un canale di messaggistica istantanea: "Salve, posso parlarle un attimo?". In altri, il contatto avviene attraverso una telefonata, in cui una voce registrata informa l'utente di aver "ricevuto il suo cv", invitandolo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

dal like al furto d8217identit224 dentro il meccanismo delle truffe via whatsapp

© Baritoday.it - Dal like al furto d’identità: dentro il meccanismo delle truffe via WhatsApp

Leggi anche: Nuova ondata di truffe colpisce WhatsApp, come avviene il raggiro del furto di identità e come prevenirlo

Leggi anche: Truffe online, furto e tentato furto aggravato: 5 denunce dei carabinieri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.