Dakar 2026 oggi | orari 5 gennaio differita tv percorso streaming

Oggi, 5 gennaio, si apre la prima settimana della Dakar 2026, la più impegnativa delle quarantaquattro edizioni. La corsa si svolge nel deserto dell’Arabia Saudita, con percorsi vari e sfide continue. In questa giornata, vengono forniti gli orari delle tappe, le modalità di visione in differita e lo streaming. Un aggiornamento essenziale per seguire l’andamento della gara e le principali novità di questa edizione.

Oggi, lunedì 5 gennaio, si apre ufficialmente la prima settimana lunga della quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo che, anche per quanto riguarda l’edizione 2026, si snoderà tutta nel territorio dell’Arabia Saudita e nella tappa odierna proseguiremo tra insidie e difficoltà per cercare di capire se, quanto visto nelle prime uscite, sarà confermato o meno. Ci attende una tappa di estrema importanza. È in programma, infatti, lo stage numero 2 che ci farà salutare (almeno per ora) Yanbu e farà arrivare la carovana a Alula. La frazione odierna prevederà un totale di 504 chilometri dei quali ben 400 saranno di sole prove speciali, mentre appena 104 saranno di trasferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

