Daily Crown | Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante sua prima uscita pubblica

Durante la prima uscita pubblica di Lady Diana, Grace di Monaco si avvicinò a lei per offrirle conforto, trovandola in lacrime. Questo gesto discreto testimonia il ruolo di supporto che alcune figure di rilievo vollero assumere nei momenti di difficoltà di Diana. Le apparizioni pubbliche della principessa, caratterizzate da eleganza e naturalezza, rimasero sempre segnate da incontri significativi e momenti di sensibilità.

Londra, 5 gen. (Adnkronos) - Le apparizioni pubbliche di Lady Diana furono sempre degli eventi glamour, fin dalla prima occasione, subito dopo il fidanzamento con l'allora principe Carlo. Era il 7 marzo 1981, quando, a 19 anni, fece scalpore con l'abito da sera in taffetà nero disegnato dagli stilisti David ed Elizabeth Emanuel: uscendo dalla limousine per entrare nella Goldsmith's Hall di Londra, fu investita da un tripudio di flash. L'evento, che era a sostegno della Royal Opera House, passò in secondo piano rispetto alle immagini della futura sposa reale che scendeva dalla macchina indossando quel vestito senza spalline e dall'ampia scollatura.

