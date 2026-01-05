Dai total look arancione fluo ai tuxedo destrutturati fino ai look sartoriali senza tempo | gli uomini più stilosi da tenere d’occhio per essere sempre aggiornati sui trend moda di inizio 2026

All'inizio del 2026, lo stile maschile si distingue per una varietà di look, dai total look arancione fluo ai tuxedo destrutturati, fino ai capi sartoriali senza tempo. Tra eventi di alto profilo e momenti di street style, gli uomini più eleganti e innovativi rappresentano le tendenze da seguire per restare aggiornati e distinguersi con sobrietà e autenticità.

T ra première hollywoodiane, red carpet affollati di flash e passeggiate apparentemente casuali che diventano immediatamente virali, lo stile maschile attraversa una nuova età dell'oro. Capitanata, ça va sans dire, dalla star di cui tutti parlano adesso ovvero Timothée Chalamet. Ma non solo. Timothée Chalamet e Kylie Jenner, ai David 2025 il loro primo sì al red carpet di coppia X Gli abiti impeccabili e le ultimissime tendenze da seguire, sono lanciate da uomini famosi che usano la moda come strumento di racconto personale, trasformando ogni apparizione pubblica in una scena memorabile. Attori, musicisti e icone contemporanee – di tutte le età e le provenienze geografiche – che ridefiniscono l'idea stessa di eleganza e seduzione.

