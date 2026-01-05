Da Soltero a Buen Camino | numeri critica e normalità

Da Soltero a Buen Camino, analizzo i numeri, le critiche e la percezione della normalità nel panorama musicale. La mia esperienza si basa su una prospettiva indipendente, lontana dalle logiche di piattaforma e marketing, offrendo un punto di vista obiettivo e sobrio. Ricordo che anche una recente polemica con un aspirante artista ha sottolineato l’importanza di mantenere un giudizio professionale e equilibrato, senza lasciarsi influenzare dai clamori del settore.

Tempo fa uno wannabe popstar mi ha accusato di non essere un critico musicale credibile per questo mio starmene fuori da Spotify. Scelta, la mia, maturata non in seguito alle dichiarazioni del fondatore e ex CEO Daniel Ek, intendiamoci, e anche in quel caso sarebbe stata scelta buona e giusta, ma proprio dall’arrivo di Spotify in Italia, la scarsissima qualità dello streaming, la legge dell’algoritmo, le playlist fatte non si sa bene da chi, il non pagare bene gli artisti, tutto mi è sempre sembrato sbagliato in questa piattaforma, e siccome faccio appunto un lavoro per cui se voglio ascoltare qualcosa posso farlo in altre forme e altri formati, niente Spotify, come scelta ideologica. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Da Soltero a Buen Camino: numeri, critica e normalità Leggi anche: Buen Camino, Martina Colombari: "Chi critica Checco Zalone è invidioso" Leggi anche: Buen Camino di Checco Zalone supera i 41 milioni d'incassi: i numeri di un Capodanno da record La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Da Soltero a Buen Camino: numeri, critica e normalità. Buen Camino di Checco Zalone supera i 41 milioni d'incassi: i numeri di un Capodanno da record - 204 euro raggiunta il 1° gennaio 2026 colloca il film al terzo miglior risultato di sempre ... today.it

Buen Camino: il nuovo film con Checco Zalone supera quota 41 milioni di euro ai box office - La commedia diretta da Gennaro Nunziante continua a dominare gli incassi nelle sale italiane, ottenendo numeri record a Capodanno. msn.com

Buen camino di Checco Zalone da record: le migliori partenze, gli incassi e le previsioni al box office. Tutti i numeri - Buen Camino è uscito giovedì 25 dicembre e, in soli due giorni, ha collezionato 13. corrieredellumbria.it

200 Days of Wandering – Single Mother Given An Abandoned House in the Deep Forest by an Old Man.

Joey e Rina. Leonardo De Andreis · Soltero. SOLTERO #soltero #joeyerina #joeydistefano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.