Da ProPal a ProMad: la trasformazione della piazza della sinistra richiama i cambiamenti che avvengono nel tempo e nelle modalità di confronto. Con un semplice cambio di due lettere, si segnala una nuova fase di dialogo e identità, riflettendo l’evoluzione delle dinamiche politiche e sociali. Questa evoluzione, pur nella sua semplicità, sottolinea come le parole e i simboli possano adattarsi ai mutamenti della realtà.

Come certe mode effimere, che cambiano con il passaggio delle stagioni, così succede in piazza. In fondo basta variare solo due lettere: da ProPal a ProMad. Un ideale passaggio di testimone, quando i presìdi per l'ultimo «martire», Mohammad Hannoun, sono ancora in corso, subentra la passione sudamericana, un evergreen: «liberate Nicolas Maduro». Il caudillo del momento, l'eroe «romantico» che ha tentato fino all'ultimo di resistere al terribile Donald Trump. La scenografia è la stessa: c'è il nemico a stelle e strisce e l'odio per l'Occidente «imperialista». A ben vedere, in realtà non un grande cambiamento: da una parte un gruppo terroristico, Hamas; dall'altra un dittatore inviso al suo popolo, che come passatempo si dedica al narcotraffico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da ProPal a ProMad: la piazza della sinistra diventa sudamericana

Leggi anche: Se l’autoritarismo da talk show diventa la comfort zone della Sinistra

Leggi anche: "Così giustificate la violenza". Lezione di Crosetto alla sinistra sull'assalto ProPal

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scala, in piazza protesta di proPal e lavoratori spettacolo - "I giudici hanno detto che è illegittimo il licenziamento della maschera che alla Scala ha gridato 'Palestina libera' e quindi urliamo insieme al teatro 'Palestina libera! ansa.it

Gaza, i ProPal non si arrendono: i “pacifinti” tornano in piazza. Petizione contro Albanese - Ad aiutarli, sembra che ci siano le solite piazze ProPal, che non hanno intenzione ad abbandonare la ... iltempo.it

"Così giustificate la violenza". Lezione di Crosetto alla sinistra sull'assalto ProPal - L’assalto dei ProPal alla redazione del quotidiano La Stampa è stato l’ennesimo esempio concreto della violenza che nascondono alcune manifestazioni a sostegno di una causa importante come quella ... ilgiornale.it

No, va beh, pensavo fosse una barzelletta che girava su X che i propal si fossero riciclati promad e invece è vero, chiederanno le dimissioni della Meloni che non fa niente per far tornare Maduro. x.com