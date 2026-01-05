Da oltre dieci giorni disservizi telefonici alle linee fisse di Predappio Alta il disagio cresce

Predappio Futura segnala che, da oltre dieci giorni, alcune famiglie di Predappio Alta stanno affrontando disservizi alle linee telefoniche fisse. La problematica, iniziata prima di Natale, ha causato disagio crescente per gli utenti coinvolti. L’amministrazione è al lavoro per individuare le cause e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Predappio Futura informa di una problematica che sta riguardando una parte del comune: “Da prima di Natale diverse famiglie di Predappio Alta risultano private dell'utenza telefonica della linea fissa. Una particolarità di questo black out è che risulta parziale, nel senso che in alcune. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Da oltre dieci giorni disservizi telefonici alle linee fisse di Predappio Alta, il disagio cresce" Leggi anche: San Giorgio del Sannio, disservizi telefonici: diffida alle compagnie Leggi anche: Buscemi e i disservizi telefonici: "Guasto irrisolto da tempo" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Disservizi idrici a Monte Porzio, Monte Compatri, Colonna e Frascati: si torna alla normalità ma nuovi disagi nei prossimi giorni; “Guasti continui nella Rete Tim, disservizi a Luni”; I peggiori down dell’anno: la top 10 dei disservizi informatici più gravi avvenuti nel 2025; Agrigento al buio da dieci giorni: strade senza illuminazione, cittadini insicuri e rischio per l’ordine pubblico. Consumi, Arera: disservizi energia elettrica, acqua e gas? Ecco come presentare i reclami - Il reclamo può essere firmato da un solo soggetto (reclamo singolo) o da più firmatari (reclamo multiplo) ... msn.com

Maxi incendio tra i pascoli in Carnia: in fiamme oltre dieci ettari di vegetazione - facebook.com facebook

Da oltre dieci anni gli alpinisti hanno l’obbligo formale di portare indietro una certa quantità dei rifiuti prodotti, ma le autorità adesso hanno ammesso che questa misura è stata un fallimento visto che l’Everest continua a essere pieno di spazzatura x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.