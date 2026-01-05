Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio 1951, festeggia oggi 75 anni. Dopo una carriera iniziata come cameriere in Venezuela, è diventato uno dei volti più riconoscibili della commedia italiana, grazie a una lunga esperienza nel cinema e nel teatro. La sua evoluzione professionale riflette un percorso di successo e costante presenza nel panorama culturale nazionale.

Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio 1951, celebra il suo 75esimo compleanno alla vigilia dell’Epifania con alle spalle oltre cinquant’anni di carriera che lo hanno reso uno dei pilastri della commedia italiana. Figlio del celebre regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader, Christian è cresciuto nel mondo del cinema ma ha costruito la sua strada con determinazione e talento. La sua famiglia d’arte includeva anche il fratello maggiore Manuel De Sica, apprezzato compositore di colonne sonore scomparso nel 2014, e la sorellastra Emi, nata dal precedente matrimonio del padre con l’attrice Giuditta Rissone e deceduta nel 2021. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da cameriere in Venezuela a re dei cinepanettoni: la storia di Christian De Sica, che compie oggi 75 anni

