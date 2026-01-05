Cyberbullismo basta distinguere tra online e offline Siglev | La vita è unica serve educare ai confini fin dalla primaria

Il cyberbullismo rappresenta una sfida che coinvolge l'intera comunità scolastica, richiedendo un approccio integrato e consapevole. Siglev sottolinea l’importanza di educare fin dalla primaria ai confini tra mondo digitale e reale, per prevenire e affrontare efficacemente questi comportamenti. Non si tratta di un problema tra individui, ma di una questione collettiva che richiede responsabilità condivisa e attenzione continua.

