Cyberbullismo basta distinguere tra online e offline Siglev | La vita è unica serve educare ai confini fin dalla primaria
Il cyberbullismo rappresenta una sfida che coinvolge l'intera comunità scolastica, richiedendo un approccio integrato e consapevole. Siglev sottolinea l’importanza di educare fin dalla primaria ai confini tra mondo digitale e reale, per prevenire e affrontare efficacemente questi comportamenti. Non si tratta di un problema tra individui, ma di una questione collettiva che richiede responsabilità condivisa e attenzione continua.
Per combattere il cyberbullismo occorre superare la distinzione tra online e offline e trattare il fenomeno come un problema dell'intera comunità scolastica, non come un duello privato. Malte Siglev (Save the Children) invita le scuole a insegnare i confini digitali fin dal primo anno, puntando sul dialogo costante per far emergere i disagi invisibili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
