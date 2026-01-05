Culturista muore a 28 anni | voleva il corpo perfetto un'infezione gli ha mangiato la carne

Tragedia nel mondo del culturismo: Kevin Notario Nunes, 28 anni, è deceduto a causa di una fascite necrotizzante, un'infezione grave contratta probabilmente attraverso l’uso di prodotti a rischio per aumentare la massa muscolare. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze e prevenire ulteriori incidenti.

Il culturista Kevin Notario Nunes deceduto perché affetto da fascite necrotizzante: le indagini sono in corso, ha contratto il batterio devastante assumendo prodotti a rischio per l'aumento della massa muscolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

