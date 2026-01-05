' CucinAbile' | quando la cucina diventa spazio di autonomia e inclusione

CucinAbile è un progetto dedicato a promuovere l’autonomia e l’inclusione attraverso la cucina. Offre ricette e consigli pratici, dal cous cous alle verdure, passando per tecniche di base come la preparazione di una frolla, fino a antipasti e tramezzini. Uno spazio di condivisione per chi desidera scoprire, imparare e sperimentare in cucina, valorizzando le capacità di ogni persona.

Dal cous cous con le verdure ai segreti per una frolla perfetta, dagli antipasti salati ai tramezzini 'doc'. Il martedì, a Orzignano (nel comune di San Giuliano Terme), è sinonimo di cucina, condivisione e crescita. Nei mesi di novembre e dicembre, nella cucina accessibile della sede del. CucinAbile, quando la cucina diventa spazio di autonomia e inclusione. Il laboratorio CucinAbile ci fa stare bene e i sorrisi ne sono la testimonianza. E poi, diciamolo, diventiamo sempre più bravi a impastare, mescolare, cuocere e... mangiare!

