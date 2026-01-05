Cuba ha comunicato che, durante l’operazione militare statunitense contro il Venezuela, trentadue dei suoi soldati e agenti dell’Intelligence, presenti a Caracas su richiesta di Nicolás Maduro, sono stati uccisi. La notizia evidenzia le conseguenze del conflitto regionale, coinvolgendo direttamente le forze cubane e sottolineando la complessità delle tensioni tra i paesi coinvolti.

Il governo di Cuba ha dichiarato che, nel corso dell’operazione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela, trentadue suoi soldati e agenti dell’Intelligence, in missione a Caracas su richiesta di Nicolás Maduro, sarebbero stati uccisi. I due Paesi sono grandi alleati, e collaborano spesso in missioni congiunte. Il governo cubano, inoltre, si occupava da tempo della sicurezza del dittarore venezuelano. “Fedeli alle loro responsabilità in materia di sicurezza e difesa, i nostri compatrioti hanno adempiuto al loro dovere con dignità ed eroismo e sono caduti, dopo una feroce resistenza, in combattimenti diretti contro gli aggressori o a seguito di bombardamenti sulle strutture”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cuba ha riferito che trentadue suoi soldati e membri dell'Intelligence sarebbero stati uccisi nell'attacco in Venezuela

