Cronache da un pianeta confuso | incontro sul verde e sul nostro futuro

Il 5 gennaio 2026, a Pisa, si terrà un incontro pubblico presso la biblioteca comunale SmS, dedicato al tema del nostro rapporto con il verde e il futuro del pianeta. L’evento offrirà l’opportunità di riflettere sulle sfide ambientali attuali e di discutere su come adottare scelte autentiche e responsabili per un domani più sostenibile. Un momento di confronto utile per approfondire questioni cruciali del nostro tempo.

Pisa, 5 gennaio 2026 – L'EVENTO. Un incontro pubblico per approfondire temi cruciali del nostro presente – dalla retorica del "verde" al bisogno di scelte autentiche e autorevoli – nella suggestiva sede della biblioteca comunale SmS e per aprire un confronto su ciò che possiamo fare, davvero, per costruire un futuro migliore. IL LIBRO. Mai come oggi l'umanità sembra vivere dentro un paradosso: da un lato proclami sull'urgenza di salvare il Pianeta, dall'altro promesse politiche spesso deboli, contraddizioni sistemiche e un "verde" di facciata che, in troppi casi, diventa occasione per accumulare capitali e potere.

