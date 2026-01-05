Crollo palma a Nervi infuria la polemica Bogliolo | Fuori luogo scaricare le colpe

Dopo il crollo di una palma in piazza Sciolla a Nervi, sono riprese le discussioni sulla sicurezza e sulle responsabilità. La caduta ha coinvolto le aree vicine ai locali pubblici, sollevando interrogativi sulla manutenzione e sulla gestione degli spazi verdi pubblici. Mentre le autorità indagano sull’accaduto, alcune figure pubbliche hanno chiesto di evitare strumentalizzazioni e di affrontare il problema con attenzione e rispetto.

Non si placano le polemiche a Nervi dopo la caduta del grosso pezzo di una palma in piazza Sciolla, sui tavolini del chiosco che si trova nei pressi della stazione ferroviaria. Il crollo è avvenuto nella mattinata di domenica 4 gennaio e fortunatamente non ha coinvolto persone, ma a tanti è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

