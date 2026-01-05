Crollo palma a Nervi infuria la polemica Bogliolo | Fuori luogo scaricare le colpe

Dopo il crollo di una palma in piazza Sciolla a Nervi, sono riprese le discussioni sulla sicurezza e sulle responsabilità. La caduta ha coinvolto le aree vicine ai locali pubblici, sollevando interrogativi sulla manutenzione e sulla gestione degli spazi verdi pubblici. Mentre le autorità indagano sull’accaduto, alcune figure pubbliche hanno chiesto di evitare strumentalizzazioni e di affrontare il problema con attenzione e rispetto.

Palma crollata a Nervi: Piciocchi, "Dalla giunta neanche un euro in più per la cura del verde" - Il capogruppo di Vince Genova replica alla sindaca Silvia Salis che ieri aveva attaccato il centrodestra sui fondi destinati alle manutenzioni, annunciando una task force, che, ricorda Piciocchi: "Esi ... genovatoday.it

Genova Nervi, palma infestata da punteruolo rosso crolla e sfiora passante - La chioma di una palma infestata dal punteruolo rosso è crollata al suolo, nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2026, a Genova Nervi. rainews.it

@primocanale.it Una tragedia sfiorata al chiosco di Nervi dove questa mattina una palma è precipitata sui tavolini esterni. È successo accanto alla stazione ferroviaria, in piazza Sciolla: fortunatamente, seduto ai tavoli, non c’era nessuno. Sul crollo Aster ha spi - facebook.com facebook

#Palma infestata da #punteruolo rosso crolla a terra e sfiora un passante x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.