Crolla una vetrata e lo ferisce ad un braccio | 18enne colpito ad un braccio
Un ragazzo di 18 anni è stato ferito a un braccio dopo che una vetrata si è staccata da un edificio in piazza Largo Montevergine a Maddaloni. Mentre camminava lungo la strada, il vetro ha improvvisamente caduto, causando un lieve infortunio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e verificare le condizioni del giovane.
Stava camminando a piedi per piazza Largo Montevergine a Maddaloni quando una vetrata da un edificio si è staccata finendo al suolo, colpendolo ad un braccio.E' la sventura capitata a un 18enne colpito in pieno dalla vetrata. Il ragazzo ha riportato un profondo taglio a un braccio. I passanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
