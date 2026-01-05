Crolla una vetrata e lo ferisce ad un braccio | 18enne colpito ad un braccio

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito a un braccio dopo che una vetrata si è staccata da un edificio in piazza Largo Montevergine a Maddaloni. Mentre camminava lungo la strada, il vetro ha improvvisamente caduto, causando un lieve infortunio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure e verificare le condizioni del giovane.

