Crolla un muro nel paese di Nino Manfredi

Nella mattinata di oggi a Castro dei Volsci, paese natale di Nino Manfredi, si è verificato il crollo di un muro di contenimento in via San Rocco a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti o altre conseguenze gravi. La situazione è sotto controllo e sono in corso le verifiche per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

AGI - Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi a Castro dei Volsci, paese natale di Nino Manfredi, dove il maltempo ha provocato il crollo di un muro di contenimento in via San Rocco. Questo evento ha messo in luce la fragilità del territorio. Intorno alle 9.30, circa 10 metri cubi di terra e pietrame si sono riversati su un'area di parcheggio sottostante, danneggiando quattro autovetture in sosta. Solo per una fortuita coincidenza non si sono registrati feriti, poiché al momento del cedimento non erano presenti persone. Danni e vicinanza al museo. L'area interessata dal cedimento strutturale si trova a poche decine di metri dal museo dedicato a Nino Manfredi, un punto nevralgico per il turismo locale.

