Crolla un edificio alla periferia di Rabat 2 morti e 4 feriti gravi

Nella periferia di Rabat, un edificio nel quartiere di Akkari è crollato parzialmente, causando due decessi e quattro feriti, alcuni in condizioni gravi. L’incidente, verificatosi questa sera, è stato confermato dalla Prefettura di Rabat. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause del crollo.

Due morti e quattro feriti, alcuni gravemente, sono il bilancio del crollo parziale di un edificio nel quartiere di Akkari a Rabat, avvenuto questa sera, secondo quanto riportato dalla Prefettura di Rabat. L’edificio era costituito da un piano terra adibito a uso commerciale e due piani superiori occupati da una sola famiglia. Autorità locali e Protezione Civile sono al lavoro per mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crolla un edificio alla periferia di Rabat, 2 morti e 4 feriti gravi Leggi anche: Crolla il muro di un edificio a Gioia Tauro: tre bambini feriti Leggi anche: Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: “Due morti e 9 feriti gravi”, caccia all’uomo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crolla un edificio alla periferia di Rabat, 2 morti e 4 feriti gravi. Crolla un edificio alla periferia di Rabat, 2 morti e 4 feriti gravi - Due morti e quattro feriti, alcuni gravemente, sono il bilancio del crollo parziale di un edificio nel quartiere di Akkari a Rabat , avvenuto questa sera, ... gazzettadelsud.it

Paura a Bagnoli: crolla edificio LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #crollo #vigilidelfuoco #bagnoli #bradisismo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.