Crolla un edificio alla periferia di Rabat 2 morti e 4 feriti gravi

Nella periferia di Rabat, un edificio nel quartiere di Akkari è crollato parzialmente, causando due decessi e quattro feriti, alcuni in condizioni gravi. L’incidente, verificatosi questa sera, è stato confermato dalla Prefettura di Rabat. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause del crollo.

Due morti e quattro feriti, alcuni gravemente, sono il bilancio del crollo parziale di un edificio nel quartiere di Akkari a Rabat, avvenuto questa sera, secondo quanto riportato dalla Prefettura di Rabat. L’edificio era costituito da un piano terra adibito a uso commerciale e due piani superiori occupati da una sola famiglia. Autorità locali e Protezione Civile sono al lavoro per mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

