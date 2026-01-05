Critics Choise Awards 2026 | trionfano ‘Una battaglia dopo l’altra’ e Timothée Chalamet

Si è conclusa la 31ª edizione dei Critics Choice Awards, svoltasi a Santa Monica, California. Durante la cerimonia sono stati riconosciuti i migliori film e attori dell’anno, con particolare attenzione a ‘Una battaglia dopo l’altra’ e all’attore Timothée Chalamet, protagonisti di questa edizione. Un evento che conferma l’interesse del settore verso produzioni di qualità e interpretazioni di rilievo nel panorama cinematografico.

E' giunta al termine la 31ª edizione della cerimonia dei Critics Choise Awards, tenutasi domenica sera a Santa Monica, California. Alla serata californiana vediamo Chelsea Handler, per la quarta volta consecutiva, presentatrice della cerimonia, che ricorda in un emozionante in memoriam il compianto Rob Reiner definendolo " l'uomo più gentile di Hollywood ". La Critics Choice Association ha inoltre aggiunto tre nuove categorie per la sua premiazione del 2026: Miglior Suono e Miglior Stunt Design per il cinema e Miglior Serie Varietà per la TV. Alla cerimonia vediamo sfilare tante statuette, passate nelle mani dei cineasti del mondo del cinema e della televisione.

Critics Choice Award 2026, le pagelle look: Paul Mescal elegante (9), Ariana Grande in vestaglia (5), Adam Brody professore (7) - I Critics Choice Awards 2026, giunti alla 31esima edizione, hanno animato il Barker Hangar di Santa Monica, in California. msn.com

Critics Choice Awards 2026: i vincitori categoria per categoria. Chalamet batte DiCaprio come miglior attore - Timothée Chalamet batte Leonardo DiCaprio come miglior attore, One Battle After Another miglior film. ilfattoquotidiano.it

Jimmy Kimmel vince il premio come miglior talk show ai Critics Choice Awards e trasforma il discorso di ringraziamento in una stoccata a Donald Trump. Il conduttore ringrazia colleghi, sindacati e celebrità che lo hanno sostenuto dopo la temporanea cancella - facebook.com facebook

Owen Cooper insieme a Michael B. Jordan e Timothée Chalamet durante i Critics Choice Awards. x.com

