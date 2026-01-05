Critics Choice Awards 2026 trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’ | le foto della serata

I Critics Choice Awards 2026 si sono svolti a Santa Monica tra il 4 e il 5 gennaio, riconoscendo i migliori film e talenti dell’anno. La cerimonia ha visto trionfare il film ‘Una battaglia dopo l’altra’, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Di seguito, le foto e i momenti salienti della serata, un evento di riferimento nel panorama cinematografico americano.

Assegnati nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Santa Monica (California) i Critics Choice Awards 2026, i premi cinematografici annualmente assegnati dall’associazione dei critici statunitensi. Trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson, che ha vinto i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. ‘Frankenstein’ di Guillermo Del Toro ha invece vinto quattro premi, mentre miglior attore protagonista è stato Timothée Chalamet in ‘ Marty Supreme ‘. Ecco le foto della serata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Critics Choice Awards 2026, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’: le foto della serata Leggi anche: Critics choice awards 2026 nomination per i peccatori e una battaglia dopo l altra Leggi anche: I peccatori e Adolescence dominano le nomination ai Critics Choice Awards 2026 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Critics Choice Awards 2026: nominations e favoriti del primo antipasto degli Oscar; Tutti i vincitori dei Critics Choice Awards 2026; Chi ha vinto i Critics Choice Awards 2026? Tutti i vincitori: Timothée Chalamet, Jessie Buckleye e molti altri; Critics Choice Awards, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson. Critics Choice Awards 2026: i vincitori categoria per categoria. Chalamet batte DiCaprio come miglior attore - Timothée Chalamet batte Leonardo DiCaprio come miglior attore, One Battle After Another miglior film. ilfattoquotidiano.it

Critics Choice Awards 2026: vincono Una Battaglia Dopo l'Altra, Timothée Chalamet, Frankenstein, Jessie Buckley e I Peccatori - Sono stati assegnati, ieri sera a Los Angeles, i Critics Choice Awards, che sono i riconoscimenti tributati dai critici cinematografici USA. msn.com

Chi ha vinto i Critics Choice Awards 2026? Tutti i vincitori: Timothée Chalamet, Jessie Buckleye e molti altri - Per quanto riguarda le categorie Miglior regia e Miglior film, ad avere la meglio sono stati Paul Thomas Anderson e il suo One Battle After Another. elle.com

Owen Cooper insieme a Michael B. Jordan e Timothée Chalamet durante i Critics Choice Awards. x.com

Timothée Chalamet trionfa ai Critics Choice Awards 2026 come miglior attore protagonista in Marty Supreme e ringrazia con parole d’amore la sua Kylie Jenner “Grazie alla mia compagna da tre anni. Ti amo. Grazie per il tuo supporto. Non potrei fare tutto - facebook.com facebook

