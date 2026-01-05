Recenti tensioni in Venezuela, con il cambio di governo e interventi internazionali, hanno coinvolto anche figure pubbliche. Leonardo DiCaprio si trova attualmente ai Caraibi, a bordo dello yacht di Jeff Bezos, a causa delle restrizioni di volo imposte dagli Stati Uniti in risposta alla crisi venezuelana. Questa situazione ha impedito all’attore di partecipare al Palm Springs International Film Festival, evidenziando come gli eventi geopolitici possano influenzare anche personalità del mondo dello spettacolo.

Quanto sta avvenendo in Venezuela con la caduta del governo Maduro catturato dalle forze americane si è propagato anche su uno degli attori iconici di Hollywood, Leonardo DiCaprio, rimasto bloccato ai Caraibi a causa dell'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela e impossibilitato a partecipare al Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival per le restrizioni sui voli messe in atto dagli Stati Uniti. La nota sull'attore. " Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei trasporti e restrizioni dello spazio aereo. Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos: ecco perché

Leggi anche: Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché

Leggi anche: Leonardo DiCaprio, bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché; Media, 'Di Caprio bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela'; La crisi in Venezuela colpisce anche le star: Leonardo DiCaprio in vacanza ai Caraibi con Bezos rimane bloccato a St. Barts; Leonardo DiCaprio assente al Palm Springs: bloccato a St. Barts dalla crisi Venezuela.

La crisi in Venezuela colpisce anche le star: Leonardo DiCaprio in vacanza ai Caraibi con Bezos rimane bloccato a St. Barts - L'attore americano costretto a saltare la premiazione del Palm Springs International Film Festival: non è riuscito a partire da St. affaritaliani.it