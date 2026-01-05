Crisi in Venezuela Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos | ecco perché
Recenti tensioni in Venezuela, con il cambio di governo e interventi internazionali, hanno coinvolto anche figure pubbliche. Leonardo DiCaprio si trova attualmente ai Caraibi, a bordo dello yacht di Jeff Bezos, a causa delle restrizioni di volo imposte dagli Stati Uniti in risposta alla crisi venezuelana. Questa situazione ha impedito all’attore di partecipare al Palm Springs International Film Festival, evidenziando come gli eventi geopolitici possano influenzare anche personalità del mondo dello spettacolo.
Quanto sta avvenendo in Venezuela con la caduta del governo Maduro catturato dalle forze americane si è propagato anche su uno degli attori iconici di Hollywood, Leonardo DiCaprio, rimasto bloccato ai Caraibi a causa dell'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela e impossibilitato a partecipare al Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival per le restrizioni sui voli messe in atto dagli Stati Uniti. La nota sull'attore. " Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei trasporti e restrizioni dello spazio aereo. Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché
Leggi anche: Leonardo DiCaprio, bloccato ai Caraibi dopo il raid americano in Venezuela
Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché; Media, 'Di Caprio bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela'; La crisi in Venezuela colpisce anche le star: Leonardo DiCaprio in vacanza ai Caraibi con Bezos rimane bloccato a St. Barts; Leonardo DiCaprio assente al Palm Springs: bloccato a St. Barts dalla crisi Venezuela.
La crisi in Venezuela colpisce anche le star: Leonardo DiCaprio in vacanza ai Caraibi con Bezos rimane bloccato a St. Barts - L'attore americano costretto a saltare la premiazione del Palm Springs International Film Festival: non è riuscito a partire da St. affaritaliani.it
DiCaprio bloccato ai Caraibi con la fidanzata Ceretti sullo yacht di Bezos: la star non può rientrare in Usa per la crisi in Venezuela - La star di Hollywood non è potuta volare a Palm Springs per ricevere un premio a causa delle restrizioni sul traffico aereo ... corriere.it
Bloccato ai Caraibi, Leonardo DiCaprio non ha potuto ritirare il premio - Purtroppo, a causa della grave crisi politica in Venezuela e delle restrizioni sul traffico aereo, l’attore è stato bloccato a St. novella2000.it
L’attacco Usa al Venezuela, la cattura del presidente Maduro, le ricadute geopolitiche, le reazioni dell'Europa e dell’Italia: la crisi in Venezuela in uno speciale di Tutta la città ne parla e Radio3Mondo condotto da Pietro Del Soldà e Roberto Zichittella. In diretta x.com
La crisi umanitaria in Venezuela ha numeri incredibili: oltre 7,7 milioni di venezuelani sono fuggiti all’estero (UNHCR/IOM-R4V); più di 7 milioni di persone ancora nel Paese necessitano di assistenza umanitaria (OCHA); inflazione annuale ancora a tre cifre c - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.