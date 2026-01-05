Crisi Amt incontro Comune-sindacati | cosa è stato deciso

Lunedì 5 gennaio 2026 si è svolto a Tursi un incontro tra il Comune di Genova, rappresentato dal vicesindaco Alessandro Terrile e dall’assessore Emilio Robotti, e i sindacati di Amt. La discussione ha riguardato la crisi dell’azienda e le prospettive future, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per affrontare la difficile situazione.

Incontro a Tursi, lunedì 5 gennaio 2026, tra il Comune di Genova rappresentato dal vicesindaco Alessandro Terrile e l'assessore Emilio Robotti, Amt e i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. Al centro dell'incontro il superamento della crisi dell'azienda di trasporto pubblico.

