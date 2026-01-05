Criscitiello duro con la società Juve | Più direttori che attaccanti Troppe teste e il mercato estivo è stato un flop

Nel suo intervento, Criscitiello critica la gestione della Juventus, evidenziando un eccesso di figure dirigenziali rispetto alle reali esigenze della squadra. L’analisi si concentra anche sul fallimento del mercato estivo, definito come un passo falso da parte della società. Queste osservazioni invitano a riflettere sulle strategie di mercato e sulla struttura organizzativa del club bianconero.

L'editoriale di Michele Criscitiello su Sportitalia.com analizza con estrema durezza la crisi strutturale che sta colpendo la Juventus, focalizzandosi sul sovraffollamento dell'organigramma societario e sull'inefficacia delle strategie di mercato. Secondo il giornalista, la società bianconera avrebbe perso la bussola, creando una catena di comando troppo lunga e confusa rispetto alle dirette concorrenti. Troppe scrivanie, pochi gol. Il paradosso evidenziato da Criscitiello riguarda il contrasto tra l'abbondanza di dirigenti e la povertà del reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

