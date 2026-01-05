Cresce nel 2025 il ricorso all’Isee | assegno unico e diritto allo studio

Nel 2025 si registra un aumento delle dichiarazioni Isee, coinvolgendo oltre 101.000 famiglie. Queste risultano particolarmente interessate dall’assegno unico e dal diritto allo studio, con il 28% di esse composte da quattro membri. L’analisi evidenzia come il ricorso all’Isee sia in crescita, riflettendo l’importanza di strumenti di supporto economico per le famiglie italiane.

L’ANALISI. Complessivamente, le persone interessate dalla dichiarazioni Isee sono oltre 101.000, con il 28% delle famiglie che hanno 4 componenti. Sonzogni: «Le riforme devono rafforzare il principio di equità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

