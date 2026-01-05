Crepe e buche al Tribunale di Monza la presidente del palazzo di giustizia | Serve la valutazione antisismica

Il Palazzo di Giustizia di Monza presenta crepe e buche che richiedono un'attenzione specifica. La presidente dell'edificio ha sottolineato la necessità di effettuare una valutazione della vulnerabilità sismica, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità dell’edificio. Questa procedura è essenziale per valutare eventuali rischi e pianificare interventi di messa in sicurezza efficaci, nel rispetto delle normative vigenti.

Monza, 5 gennaio 2026 – Per le crepe e le buche nel Palazzo di Giustizia di piazza Garibaldi serve una valutazione della vulnerabilità sismica. L'ha chiesta al Ministero, insieme allo stanziamento di fondi necessario a verificare la stabilità dell'intero edificio storico di proprietà del Comune di Monza, la presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda. I due cileni attualmente latitanti saranno processati a fine gennaio A destra un’aula del Tribunale di Monza "Sono tuttora sotto controllo le vistose crepe comparse sui muri e sul pavimento del piano terra, lato dibattimento e al primo piano, dove si trova l'ufficio dei gip nella palazzina secondaria per cui, oltre ad aver allertato il Provveditorato alle Opere Pubbliche e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è stato affidato l'incarico di monitoraggio a un ingegnere strutturista – spiega la presidente del Tribunale monzese nella relazione sull'anno giudiziario 2025 –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: “Serve la valutazione antisismica” Leggi anche: Eredità Agnelli, scontro in Tribunale tra John Elkann e la madre Margherita: cosa è emerso nell’udienza del palazzo di giustizia di Thun. Fonti vicine ribadiscono che… Leggi anche: Studenti in aula per capire la giustizia: al Tribunale di Modena il “processo simulato” del liceo Fanti di Carpi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: “Serve la valutazione antisismica” - Maria Gabriella Mariconda ha chiesto al Ministero della Giustizia uno stanziamento di fondi per verificare la stabilità dello storico edificio di piazza Garibaldi. ilgiorno.it

Buche, dossi, crepe e rattoppi: il viaggio tra le strade groviera - Non solo corso Alcide De Gaspari, la strada dove ha perso la vita il 17enne Matteo Cappellutti, caduto dalla moto ... quotidianodipuglia.it

Tribunale di Monza a pezzi, e costa un milione di euro di affitti all’anno. Allarme della presidente - Maria Gabriella Mariconda lancia l’allarme per la situazione logistica del sesto Tribunale d’Italia per importanza: “Strutture edilizie inadeguate” Un milione di euro di affitti all’anno da pagare per ... ilgiorno.it

In viale Zara, a Milano, in questo momento stanno rattoppando le buche. Vogliamo anche oggi essere super schietti: così non serve a nulla. Interventi rapidi, superficiali, che alla prima pioggia saltano e riportano tutto al punto di partenza. Asfalto che si sgretola - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.