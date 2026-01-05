Nella sfida tra Cremonese e Fiorentina, la squadra lombarda non riesce a mantenere la solidità difensiva e subisce un gol nel recupero. La partita si conclude con un risultato di 1-0 a favore dei viola, in una gara caratterizzata da una prestazione complessivamente sottotono da parte dei grigiorossi. Un risultato che evidenzia le difficoltà della Cremonese e la necessità di migliorare la fase difensiva.

La difesa ad oltranza, questa volta, non paga e la beffa arriva puntuale in pieno recupero. Una Cremonese stranamente timida ed impacciata cade 1-0 sul campo della Fiorentina. Decide la gara un tocco sporco sotto porta, quasi improvviso, del redivivo Kean grazie a cui i toscani - autori di una prova nel complesso più convincente - conquistano tre fondamentali punti salvezza. La zona retrocessione resta invece ancora a distanza di sicurezza per i grigiorossi che, però, nelle ultime quattro gare hanno raccolto appena un punto. E soprattutto non sono mai riusciti a segnare, confermando anche al Franchi i sempre più evidenti problemi offensivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, beffa finale. Kean entra e colpisce

