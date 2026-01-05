CRAZY VIOLIN | un viaggio musicale tra epoche e generi con il duo Cardonia-Giordani al Museo del Saxofono

Crazy Violin, al Museo del Saxofono di Fiumicino, è un concerto-performance che unisce musica, teatro e narrazione. Il duo Cardonia-Giordani presenta un viaggio tra epoche e generi, dal barocco al pop, offrendo un’esperienza multisensoriale ricca di emozioni e storie. L’evento di apertura della stagione, in programma sabato 10 gennaio alle 21:00, invita il pubblico a scoprire un percorso musicale vario e coinvolgente.

Dal barocco al pop, un viaggio musicale multisensoriale tra emozioni, storie e mondi lontani. Il nuovo anno si apre al Museo del Saxofono di Fiumicino con una nuova stagione ricca di repertori ed emozioni musicali: il primo evento, in programma  sabato 10 gennaio, alle  ore 21:00, è  Crazy Violin, un concerto-performance che fonde musica, teatro e narrazione in un’esperienza multisensoriale sorprendente ed elegante. Protagonista della serata il duo formato dal violinista  Pino Caronia  e dal pianista  Mauro Giordani, interpreti di un progetto musicale dal respiro internazionale, che attraversa secoli di storia della musica occidentale per approdare con leggerezza e profondità al cuore dell’ascoltatore contemporaneo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

