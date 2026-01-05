Crans rimpatriate salme di 5 italiani
A Milano sono arrivate le salme di cinque italiani deceduti nell'incendio di Crans-Montana. L'aereo militare ha portato le bare nella capitale lombarda, portando a conclusione il rientro delle vittime. La vicenda rimane un momento di riflessione per le famiglie e le comunità coinvolte, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente.
12.56 Atterrato a Milano l'aereo militare con le salme di 5 ragazzi italiani morti nell'incendio a Crans-Montana. La sesta vittima, residente a Lugano, sarà sepolta in Svizzera. L'aereo è giunto allo scalo di Linate e da qui quattro salme saranno portate a Milano, Bologna e Genova. Il C-130 proseguirà poi per Roma Ciampino, dove arriverà nel pomeriggio per portare il quinto feretro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
