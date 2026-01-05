Crans rimpatriate 5 salme italiani

A Milano sono arrivate le salme di cinque giovani italiani deceduti nell'incendio a Crans-Montana. L'aereo militare ha trasportato le bare, portando a termine il rimpatrio delle vittime. La notizia è stata confermata alle 12.56, segnando un momento di tristezza e di ricordo per le famiglie e le comunità coinvolte.

12.56 Atterrato a Milano l'aereo militare con le salme di 5 ragazzi italiani morti nell'incendio a Crans-Montana. La sesta vittima, residente a Lugano, sarà sepolta in Svizzera. L'aereo è giunto allo scalo di Linate e da qui quattro salme saranno portate a Milano, Bologna e Genova. Il C-130 proseguirà poi per Roma Ciampino, dove arriverà nel pomeriggio per portare il quinto feretro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

