Crans rimpatriate 5 salme italiani

A Milano sono arrivate le salme di cinque giovani italiani deceduti nell'incendio a Crans-Montana. L'aereo militare ha trasportato le bare, portando a termine il rimpatrio delle vittime. La notizia è stata confermata alle 12.56, segnando un momento di tristezza e di ricordo per le famiglie e le comunità coinvolte.

12.56 Atterrato a Milano l'aereo militare con le salme di 5 ragazzi italiani morti nell'incendio a Crans-Montana. La sesta vittima, residente a Lugano, sarà sepolta in Svizzera. L'aereo è giunto allo scalo di Linate e da qui quattro salme saranno portate a Milano, Bologna e Genova. Il C-130 proseguirà poi per Roma Ciampino, dove arriverà nel pomeriggio per portare il quinto feretro.

Strage di Crans-Montana, oggi tornano in Italia le salme italiane - Montana saranno rimpatriate oggi, lunedì 5 gennaio, con un volo dell’Aeronautica militare ... thesocialpost.it

Crans-Montana, oggi l'arrivo a Roma e Milano delle salme dei giovani italiani morti nella strage - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilmessaggero.it

Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia

#CransMontana A Crans-Montana, cinque delle sei vittime italiane dell’incendio saranno rimpatriate oggi con un volo di Stato. Il trasferimento seguirà il corteo funebre partito da Sion verso l’aeroporto militare. x.com

Completato il riconoscimento delle sei vittime italiane del rogo di Crans-Montana. Le salme verranno rimpatriate con un volo di Stato, ha fatto sapere il ministro Tajani. Alessandra Giannoli - facebook.com facebook

