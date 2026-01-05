Crans rientrate le salme dei ragazzi italiani | l' omaggio di La Russa Fontana e Sala L' ambasciatore | Famiglie chiedono giustizia
Le salme dei giovani italiani coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana sono state riportate in Italia. Le autorità italiane, tra cui La Russa, Fontana e Sala, hanno reso omaggio alle vittime. L’ambasciatore ha sottolineato come le famiglie chiedano giustizia, mentre si prosegue con le indagini sull’incidente, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 121.
Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Strage Crans, le salme dei ragazzi italiani sono a Milano. L'omaggio di Sala e La Russa. L'ambasciatore: 'Famiglie chiedono giustizia'
Leggi anche: Strage di Crans, le salme dei ragazzi italiani sono a Milano. L'omaggio di Sala e La Russa. L'ambasciatore: 'Famiglie chiedono giustizia'
Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Decolla l'aereo per Linate. L'Ambasciatore: «Da noi i gestori del Constellation sarebbero stati arrestati». Il 7 gennaio: i funerali di Minghetti a Roma e di Tamburi a Bologna.
Il rientro in Italia delle salme dei ragazzi morti a Crans Montana: la diretta video - I feretri di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti a bordo di un C- msn.com
Crans-Montana: le salme dei cinque ragazzi italiani caricate sull'aereo per rientrare in patria - Montana sono state caricate a bordo di un aereo militare allo scalo svizzero di Sion per arrivare all'aeroporto di Linate. repubblica.it
Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video - 130 dell’Aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei sei ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate. adnkronos.com
RIENTRATE IN ITALIA LE SALME DEI RAGAZZI MORTI A CRANS-MONTANA Sono tornate in Italia le salme di cinque dei sei giovani italiani morti nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nella discoteca Le Constellation a Crans-M - facebook.com facebook
Il rientro in Italia delle salme dei ragazzi morti a Crans Montana: la diretta video x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.