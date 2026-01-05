Crans rientrate le salme dei ragazzi italiani | l' omaggio di La Russa Fontana e Sala L' ambasciatore | Famiglie chiedono giustizia

Le salme dei giovani italiani coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana sono state riportate in Italia. Le autorità italiane, tra cui La Russa, Fontana e Sala, hanno reso omaggio alle vittime. L’ambasciatore ha sottolineato come le famiglie chiedano giustizia, mentre si prosegue con le indagini sull’incidente, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 121.

Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

