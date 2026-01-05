Crans-Montana | Vi racconto il ruolo di ZAKA sul luogo della tragedia

Crans-Montana è stato il luogo di una tragedia che ha visto coinvolte le operazioni di ZAKA, l’organizzazione di soccorso specializzata. In questa testimonianza, analizzeremo il ruolo di ZAKA sul campo, evidenziando le attività svolte e l’importanza della loro presenza in situazioni di emergenza. Un approfondimento necessario per comprendere meglio le dinamiche di intervento e il contributo di questa organizzazione in momenti critici.

Sono a casa, a Milano. Non respiro. Non so cosa ci faccio qui. Certo, certo, non ho dimenticato. Andare avanti, trovare un nuovo percorso: l'ho scritto solo poche ore fa. Ma come si fa. Mi pare di aver tradito quel luogo, segnato per sempre da un destino senza appello. Non che facessi chissà cosa, in realtà. A parte aggirarmi intorno a quell'angolo di mondo divenuto all'improvviso famosissimo. Parlare con le persone. Tentare, in una sorta di interazione cosmica, di dare energia a quelle famiglie, a quei ragazzi mummificati nei letti d'ospedale. E tuttavia. Sentivo che quello era il mio posto. Almeno per un po' ancora.

