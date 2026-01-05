Crans-Montana tanti giovani alle camere ardenti dei ragazzi italiani | Siamo tutti distrutti

A Crans-Montana sono state allestite le camere ardenti per le cinque vittime italiane della tragedia. Numerosi giovani si sono riuniti per rendere omaggio ai ragazzi scomparsi. Restano gravi le condizioni di alcuni pazienti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, dove il medico prevede una difficile lotta nei prossimi giorni. La tragedia ha profondamente colpito le comunità italiane coinvolte.

Per le cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana è stata allestita la camera ardente. Restano gravi i pazienti all'ospedale Niguarda di Milano, il medico: "Nelle prossime settimane avremo una vera e propria battaglia per questi ricoverati".

