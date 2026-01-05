Crans-Montana Tajani | Tragedia incommensurabile Vicini ai nostri compatrioti

Crans-Montana, Tajani: “Tragedia incommensurabile. Vicini ai nostri compatrioti” Il presidente Tajani ha espresso profonda solidarietà per la tragedia avvenuta a Crans-Montana, sottolineando il dolore condiviso da istituzioni e cittadini italiani. “Una tragedia incommensurabile che ci ha colpito non solo come istituzioni, ma anche come genitori e nonni”, ha dichiarato, evidenziando la vicinanza agli italiani coinvolti. La vicenda ha suscitato grande cord

«Una tragedia incommensurabile che ci ha colpito non solo come istituzioni, ma anche come genitori e nonni». Con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la strage avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, intervenendo in collegamento telefonico con la rubrica Italia Europa del Tg2. Tajani ha sottolineato come l’incendio che ha causato decine di vittime abbia colpito profondamente l’intera comunità italiana, «all’inizio dell’anno, con tanti ragazzi morti e feriti». Il ministro ha ribadito l’impegno costante della Farnesina e delle istituzioni italiane nel fornire assistenza ai connazionali coinvolti: «Abbiamo fatto tutto il possibile per stare vicino ai nostri compatrioti». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, Tajani: “Tragedia incommensurabile. Vicini ai nostri compatrioti” Leggi anche: Crans-Montana, Tajani oggi in Svizzera: “Creata una task force, siamo vicini ai nostri connazionali” Leggi anche: Svizzera: Tajani, 'non escluso ci siano italiani coinvolti in tragedia Crans-Montana' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Missione del Ministro Tajani a Crans-Montana; Tajani a Crans-Montana: «Da padre e da nonno dico che è stata una tragedia, sono stato nel bar e immagino il dramma di quei minuti»; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo. Crans-Montana, sei vittime italiane identificate. Ambasciatore: "Tragedia evitabile". LIVE - L'ambasciatore: 'Una tragedia evitabile'. tg24.sky.it

Crans-Montana: l'annuncio e gli aggiornamenti di Tajani dopo l'arrivo in Svizzera - Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo del terribile incendio costato la vita ad almeno 47 persone. notizie.it

Strage di Crans-Montana: Tajani sul posto, annunciati sviluppi identificazione corpi - Montana e ha aggiornato in merito ai corpi identificati e svelato che ci sono ancora connazionali dispersi. notizie.it

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.