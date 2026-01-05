Crans-Montana strazio senza fine | l’Italia piange sei giovanissime vittime Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi

A Crans-Montana, in Svizzera, si sono svolti i funerali delle sei giovani vittime italiane di un tragico incidente. Oggi sono state rimpatriate le salme di cinque ragazzi, tra cui Giovanni Tamburi di Bologna e Achille Barosi di Milano. La comunità italiana si stringe intorno alle famiglie colpite da questa perdita improvvisa e dolorosa.

Crans-Montana (Svizzera), 5 gennaio 2025 – Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna. Achille Barosi, 16enne di Milano. Emanuele Galeppini, 17 anni non ancora compiuti, promessa del golf originario di Rapallo ma residente da anni a Dubai con i genitori. Chiara Costanzo, 16 anni anche lei, originaria di Arona, in Piemonte, ma con mamma e papà viveva a Milano. Sofia Prosperi, italo-svizzera di appena 15 anni. E Riccardo Minghetti, 16 anni, di Roma. “Il bilancio è definitivo”. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, mette a referto l’ultima lista delle vittime italiane a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

