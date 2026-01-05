Crans-Montana strazio senza fine | l’Italia piange sei giovanissime vittime Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi

L'incidente di Crans-Montana ha causato la morte di sei giovani italiani, tra cui Giovanni Tamburi di Bologna e Achille Barosi di Milano. Oggi in Italia sono arrivate le salme di cinque di loro, suscitando grande dolore. Questa tragedia ha colpito profondamente le famiglie e le comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Crans-Montana (Svizzera), 5 gennaio 2025 – Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna. Achille Barosi, 16enne di Milano. Emanuele Galeppini, 17 anni non ancora compiuti, promessa del golf originario di Rapallo ma residente da anni a Dubai con i genitori. Chiara Costanzo, 16 anni anche lei, originaria di Arona, in Piemonte, ma con mamma e papà viveva a Milano. Sofia Prosperi, italo-svizzera di appena 15 anni. E Riccardo Minghetti, 16 anni, di Roma. "Il bilancio è definitivo". L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, mette a referto l'ultima lista delle vittime italiane a Crans-Montana.

Crans-Montana, sei vittime italiane identificate. Ambasciatore: "Tragedia evitabile". LIVE - L'ambasciatore: 'Una tragedia evitabile'. tg24.sky.it

Strage di giovani a Crans-Montana: Giovanni, Emanuele, Chiara e gli altri, gli italiani dispersi e lo strazio dei genitori senza notizie - Entrano con il cuore stretto dall'angoscia, escono in lacrime, dopo aver abbandonato molte speranze. msn.com

Secondo la Procura l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, che ha provocato oltre 40 morti e più di 100 feriti, sarebbe stato causato da fontane pirotecniche. Si indaga sui lavori del bar, sulla sicurezza e sulle vie di fuga. - facebook.com facebook

Un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio a Crans-Montana prima di Inter-Bologna x.com

