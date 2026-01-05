Crans-Montana sei studenti italiani tra i morti | il 7 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole La lettera di Valditara ai DS

Il 7 gennaio, in memoria delle sei vittime italiane di Crans-Montana, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha richiesto alle scuole di osservare un minuto di silenzio. Questo gesto, da svolgersi durante le attività didattiche o nel primo giorno di ripresa, intende esprimere rispetto e solidarietà alle famiglie colpite e all’intera comunità scolastica.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una lettera a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, invitandole a osservare un minuto di silenzio il 7 gennaio o, in alternativa, nel primo giorno di ripresa delle attività didattiche previsto dal calendario scolastico, quale gesto di rispetto e di partecipazione al dolore delle famiglie e dell'intera comunità scolastica. Il dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano: quattro studenti in condizioni critiche dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. «Dovevano partire in sei»; Tragedia Crans-Montana: Roma piange Riccardo Minghetti, il 16enne studente del liceo Cannizzaro; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme. Crans-Montana, atterrato aereo con salme italiane.

Quattro studenti feriti a Crans-Montana, l'angoscia dei compagni del liceo - Montana è anche quello di una classe di liceo, la terza D del Virgilio di Milano che in questi giorni vive momenti di angoscia perché sono quattro gli studenti rimasti feriti nell'i ... msn.com

Un minuto di silenzio nelle scuole per le giovanissime vittime dell'incendio a Crans-Montana: gli studenti italiani commemorano i coetanei deceduti - L'invito del ministro Valditara alla comunità scolastica per ricordare i ragazzi morti nel rogo di Capodanno; in corso il rimpatrio delle salme con un volo di Stato dalla Svizzera ... chietitoday.it

Le salme di cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana sono arrivate in Italia con volo militare dalla Svizzera e per loro è stata allestita la camera ardente. Tanti i giovani presenti: “Siamo tutti distrutti” - facebook.com facebook

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com

