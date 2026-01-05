Crans-Montana | salme vittime rientrate in Italia mercoledì e giovedì i funerali

Sono state rientrate in Italia le salme di cinque delle sei vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Un volo di Stato ha trasferito le salme oggi, mentre i funerali sono previsti mercoledì e giovedì. La notizia segna un passo importante nel percorso di gestione del lutto per le famiglie coinvolte.

Un volo di Stato ha riportato oggi in Italia le salme di cinque dei sei italiani morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana. L'aereo C-130 dell'Aeronautica Militare è partito nella tarda mattinata da Sion trasportando i corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti, ed è atterrato poco prima delle 13 all'aeroporto di Milano Linate, dove sono sbarcati i feretri dei primi quattro giovani. Ad attenderli, oltre ai familiari delle vittime, erano presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i presidenti delle Regioni Lombardia Attilio Fontana, Emilia Romagna, Michele de Pascale, e Liguria, Marco Bucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans-Montana: salme vittime rientrate in Italia, mercoledì e giovedì i funerali Leggi anche: Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate Leggi anche: Strage a Crans Montana: le salme rientrate in Italia. Identificati tutti i 116 feriti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana, in Italia le salme di 5 ragazzi morti. L’ambasciatore Cornado: “Le famiglie delle…; Crans Montana, atterrato a Linate l'aereo con le salme di cinque ragazzi: presenti Fontana, La Russa e Sala; Crans-Montana, identificati tutti i ragazzi: lo Stato riporta a casa le salme degli italiani; Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo. Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Linate atterrato il volo con le vittime di Crans-Montana. Aperte le camere ardenti. La diretta da Milano - La città accoglie i due liceali morti nella strage di Capodanno: allo scalo lombardo il presidente del Senato La Russa, il sindaco Sala e il governatore Fontana: “Momento straziante”. ilgiorno.it

Crans-Montana, atterrato aereo con salme italiane. Cornado: da noi gestori in cella. LIVE - Montana, atterrato aereo con salme italiane. tg24.sky.it

Crans-Montana: salme vittime rientrate in Italia, mercoledì e giovedì i funerali - Un volo di Stato ha riportato oggi in Italia le salme di cinque dei sei italiani morti nella strage di Capodanno a Crans- msn.com

Le salme di cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana sono arrivate in Italia con volo militare dalla Svizzera e per loro è stata allestita la camera ardente. Tanti i giovani presenti: “Siamo tutti distrutti” - facebook.com facebook

Dal Ticino a Crans-Montana per il riconoscimento delle vittime: «Abbiamo fatto tutto ciò che umanamente è possibile fare» x.com

