Crans Montana rientrate le salme dei 6 angeli italiani | dal gesto eroico di Achille allo strazio della sorella di Giovanni

A Le Constellation, le salme dei sei italiani morti nell’incendio sono state restituite alle famiglie. Tra i momenti di dolore, si ricordano il gesto eroico di Achille e il dolore della sorella di Giovanni. Un dolore condiviso nel silenzio e nella mestizia, nel rispetto della memoria delle vittime e delle loro famiglie.

Vittime italiane del rogo a Le Constellation: il doloroso rientro delle salme tra silenzio e lacrime. Il silenzio carico di dolore dell'aeroporto di Milano Linate ha accompagnato il rientro in Italia delle salme dei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana. A bordo di un C-130 dell'Aeronautica militare, partito da Sion, sono arrivati i feretri di cinque dei sei ragazzi deceduti nell'incendio del locale Le Constellation. Un rientro che ha assunto il valore di un abbraccio istituzionale e collettivo, ma soprattutto di un momento di verità umana, segnato dalle parole strazianti di familiari e amici.

Tragedia di Crans-Montana, oggi il rientro in Italia delle salme: la diretta. I funerali a spese dello Stato - A Linate e Ciampino i feretri di Riccardo, Giovanni, Chiara, Emanuel e Achille accolti da La Russa e Tajani. msn.com

Crans-Montana, rientrano in Italia le vittime italiane - Le salme di cinque dei sei adolescenti italiani morti nell’incendio del bar di Crans- tg24.sky.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

