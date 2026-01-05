Sono in arrivo in Italia cinque delle sei vittime italiane del incendio alla discoteca

AGI - È il giorno del rientro in Italia per cinque dei sei giovani italiani morti nel rogo della discoteca "Le Constellation" a Crans-Montana, in Svizzera. I feretri di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti saranno imbarcati presso l’ aeroporto di Sion su un velivolo C-130 dell’Aeronautica Militare, dopo un omaggio reso da un picchetto d’onore svizzero. Il volo di Stato decollerà alle ore 10:50 con arrivo programmato allo scalo di Milano Linate per le 11:50. Ad accogliere le spoglie dei giovani saranno presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e i presidenti delle regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans-Montana, rientrano dalla Svizzera 5 vittime del rogo

