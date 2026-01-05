Crans-Montana revoca licenza 2° locale
Il Consiglio comunale di Crans-Montana ha annunciato la revoca della licenza di esercizio per La Petite Maison, il secondo locale gestito dagli stessi titolari del Constellation. La decisione, comunicata alle 22.30, riguarda l'autorizzazione a operare di questa attività commerciale. Questa misura si inserisce nel quadro delle norme comunali e delle modalità di gestione delle licenze commerciali nella località.
22.30 Il Consiglio comunale di Crans-Montana ha deciso di revocare la licenza di esercizio a La Petite Maison, secondo locale gestito dagli stessi titolari del Constellation. Con una lettera datata 5 gennaio e trasmessa dall'avvocato della coppia di gestori "Il ritiro della licenza comporta la chiusura immediata" dell' esercizio. La decisione è stata presa "alla luce delle circostanze e al fine di garantire la sicurezza del pubblico". Il provvedimento può essere oggetto di ricorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
